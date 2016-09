DiCaprio verwikkeld in fraudeschandaal

STIJN VAN HOVE

3/09/16

Acteur Leonardo DiCaprio is verwikkeld in een gigantisch fraudeschandaal. De acteur kreeg voor de financiering van zijn film 'The Wolf of Wall Street' 100 miljoen dollar - gestolen geld, zo blijkt nu. Hij trok de aandacht van de FBI tijdens een avondje uit met enkele van zijn investeerders. "Leo vergokte 1,5 miljoen op kosten van die mannen. In één dag."

© RV. 'Hollywood Actor 1' wordt hij genoemd in het lijvige FBI-dossier, en intussen werd hij al meermaals ondervraagd. Sinds Leonardo DiCaprio 100 miljoen dollar van het investeringsfonds 1MDB kreeg toegeschoven om de financiering van 'The Wolf of Wall Street' te vervolledigen - een film die mee door zijn productiehuis Appian Way is gemaakt - zit de acteur in het vizier van de Amerikaanse onderzoekers.