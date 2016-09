"Hij was zelfs nog niet bekend": Victoria verklapt hoe ze David leerde kennen

© afp.

In het begin geloofde niemand dat David Beckham en Victoria 'van de Spice Girls' lang samen zouden blijven. Maar bijna 20 jaar en vier kinderen later vormen ze nog steeds een ijzersterk koppel. En nu pas verklapten ze hoe ze elkaar leerden kennen.

Speciaal voor Vogue UK schreef Victoria een brief aan haar jongere zelf. Daarin schijnt ze voor het eerst een licht op de ontmoeting tussen haar en stervoetballer David Beckham.



"Liefde op het eerste zicht bestaat echt", beschrijft ze het prille begin van hun relatie in 1997. "Het zal je overkomen in de spelerslounge van Manchester United - al zal je ook wel een beetje dronken zijn, dus de details worden wazig." Victoria verklapt verder dat David niet met zijn medespelers aan de bar stond, maar met zijn familie aan het praten was. Heel aantrekkelijk, vond de Spice Girl, die zelf een familiemens is. "Hij zat toen nog niet eens bij de eerste ploeg, ik was de bekende."



David durde die avond niet naar haar nummer vragen, verlegen als hij was. "Ik zei 'hello' en droop toen weer af", aldus de voetballer. "Ik zat in zak en as achteraf." Gelukkig had hij amper een week later wél zijn stoute (voetbal)schoenen aangetrokken en wist hij haar nummer te bemachtigen. "Hij heeft nog steeds het vliegtuigticket waar ik het op schreef", klinkt het.



Het paar trouwde in september 1999, vier maanden na de geboorte van hun eerste zoon Brooklyn. Intussen zijn daar nog Romeo, Cruz en dochtertje Harper bijgekomen.