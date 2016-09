Beyoncé en Jay Z moedigen Serena Williams aan

Door: redactie

Beyoncé en Jay Z zaten gisterenavond in New York op de tribune van de US Open. Het sterrenkoppel kwam kijken naar de wedstrijd tussen goede vriendin Serena Williams en Vania King.

De zangeres en de rapper zagen hoe Serena zonder setverlies de derde ronde van het grandslamtoernooi bereikte. Toch was Williams niet helemaal tevreden met haar partij. ''De uitslag had er nog wat beter moeten uitzien. Voor mijn gevoel heb ik nog onnodig veel foutjes gemaakt'', aldus de 34-jarige tennisster.



Serena Williams behaalde haar 86e zege bij het US Open en haar 306e overwinning op een grandslamtoernooi. Daarmee evenaarde ze Martina Navratilova, die in haar rijke loopbaan eveneens 306 partijen won op een major. Voor Serena liggen dit jaar in New York nog meer records voor het grijpen. Met haar zevende triomf zou ze Chris Evert passeren als succesvolste profspeelster bij het US Open. Dat zou tevens haar 23e grandslamtitel betekenen, waarmee ze Steffi Graf zou passeren als tennisster met de meeste majors op haar naam.



Beyoncé en Serena zijn goede vriendinnen. Zo introduceerde Williams de Lemonade-ster nog een paar dagen geleden bij de MTV VMA voor haar veelbesproken optreden. En de tennisster is ook te zien in de videoclip van Beyoncé's nummer 'Sorry', die afgelopen juni verscheen.