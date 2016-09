Jackie Chan krijgt ere-oscar

Door: redactie

De 62-jarige acteur Jackie Chan zal in november een Govenors Award krijgen, een soort van Oscar die gezien wordt als een bekroning voor een volledige carrière. Dat is donderdag (lokale tijd) bekendgemaakt door The Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt.

Chan heeft in Hongkong en in Hollywood al in meer dan honderd actiefilms meegespeeld. Zo was hij onder meer te zien in "Rush Hour", "Shanghai Noon", "Shanghai Knights", "Around the World in 80 Days" en de remake van "The Karate Kid".



Naast Chan zullen ook filmmonteur Anne V. Coates, castingdirecteur Lynn Stalmaster en documentairemaker Frederick Wiseman een Governors Award in ontvangst mogen nemen. De vier zijn "ware pioniers en legendes in hun vakgebied", zei Cheryl Boone Isaacs, de voorzitter van The Academy.



De Governors Awards zullen in november voor de achtste keer worden uitgereikt. De prijs werd in het verleden al toegekend aan onder meer regisseur Francis Ford Coppola, tv-presentatrice Oprah Winfrey en actrice Angelina Jolie.