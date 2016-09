Pamela Anderson: "Porno is voor losers"

Door: redactie

Voormalig Playboymodel Pamela Anderson bindt de strijd aan tegen porno. In een ingezonden stuk in The Wall Street Journal dat zij schreef samen met de conservatieve rabijn Shmuley Boteach roept ze op aan kinderen duidelijk te maken dat porno "voor losers" is.

© afp. De twee waarschuwen in de brief voor de "verslavende gevaren van porno". Ze gebruiken daarin politicus Anthony Weiner als voorbeeld. Hij raakte verzeild in meerdere 'sexting'-schandalen en werd deze week verlaten door zijn vrouw, Clinton-adviseur Huma Abedin.



De Baywatchster en de rabijn noemen porno een gevaar voor de volksgezondheid. "Het is van ongekende ernst, als je kijkt naar hoe beschikbaar, anoniem toegankelijk en makkelijk te verspreiden het is." Lees ook Pamela Anderson poseert weer naakt

