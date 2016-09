'Nieuwe Buren' over Karen Damen: "Ach, ze flapt er zomaar van alles uit"

SASKIA CASTELYNS

Armoezaaiers voor een maand: dat zijn Karen Damen en haar beste vriend acteur James Cooke in de nieuwe VIER-reeks 'Nieuwe Buren'. Maar wat vinden de buren van hún nieuwe buren... en vooral van hun ietwat grove bek? Want de verontruste 'Oh-oh-Boken' die Karen eruitflapte als ze hoort dat ze in het Antwerpse Hoboken zou gaan wonen, was nog de minst beledigende uitspraak in de eerste aflevering.

Een groene middenberm in volle bloei, boompjes ertussen, en aan beide kanten van de straat huisjes. Het ene al wat groter dan het andere. Geen chique villa's, maar we zien zeker geen vervallen krotten, zoals dat waar Karen Damen met theaterproducent en acteur James Cooke voor dertig dagen haar intrek nam voor het tv-programma 'Nieuwe Buren' op VIER. Doel: overleven met een leefloon van 767 euro. De Stephensonstraat in het Antwerpse Hoboken is er één met een gezonde mix van gepensioneerden en jonge mensen. Dit is geen sociale wijk waar alleen maar leefloners wonen, zoals in het programma gesuggereerd wordt. "Het is een 'volkse' wijk", omschrijft straatbewoner François Malesis (63). "Sterker nog: de meeste sociale woningen staan hier leeg", gaat Jean Van Schil verder. "De sociale huisvestingsmaatschappij wil ze eigenlijk verkopen omdat ze hen te veel kosten."



Wat de twee mannen dan vinden van het tv-programma dat woensdag van start ging en de manier waarop zij als bewoners van de straat in beeld werden gebracht? "Daar was niets mis mee. We hebben goed gelachen. Altijd met Karen Damen." François is toevallig wél de man die Karen als eerste zag toen ze tijdens het programma de straat in reed. "Oei, ne mijnheer met énen tand. Ja, we zijn er", flapt ze er uit. "Die reactie is erover", vindt François wel. "Maar dat is haar stijl. Ze denkt daar niet bij na."



