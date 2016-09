Brooklyn Beckham en Chloë Grace Moretz uit elkaar

Koen Van De Sype

1/09/16 - 23u31 Bron: E! News, Page Six

Het sprookje is voorbij voor de zoon van David en Victoria Beckham en actrice Chloë Grace Moretz. Brooklyn (17) had de zomer in Los Angeles nog doorgebracht met zijn 19-jarige vriendinnetje, maar is intussen teruggekeerd naar Londen.