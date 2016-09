Comédienne Amy Schumer maakt seksist die haar show verstoort op deze briljante manier met de grond gelijk

Koen Van De Sype

1/09/16 - 21u05 Bron: Entertainment Weekly, Twitter

De Amerikaanse comédienne Amy Schumer heeft tijdens een show in het Zweedse Stockholm een kerel in zijn hemd gezet die een denigrerende opmerking naar haar had geroepen. "Laat ons je borsten zien", schreeuwde hij. De meesterlijke manier waarop Schumer reageerde, had hij niet kunnen voorzien.

© YouTube/AmySchumer. De man liet meteen van zich horen, toen het optreden nog maar een paar minuten bezig was. Schumer liet de neerbuigende boodschap niet passeren: "Oké, wacht, ik wil de kerel die net 'laat ons je borsten zien' heeft geroepen op het podium", zei ze, terwijl ze het publiek vroeg om de man aan te wijzen. Dat ging daar heel erg gretig op in.



Verkoop

Vervolgens sprak ze de man direct aan. "Wat doe je voor werk? Oh, verkoop. En hoe gaat dat? Lukt het een beetje? Want wij pikken het niet!", vuurde ze. "Als je nog eens roept, zal je straks 'laat ons je borsten zien' naar de mensen op de parking roepen. Want dan vlieg je eruit." Lees ook De Drie Wijzen houden eerste repetitie: Jacques, Gerty, Walter en Kurt flitsen terug naar de jaren negentig

Pretty Little Liars stopt na zevende seizoen

Avicii definitief uitgedraaid © YouTube/AmySchumer.