Karen Damen houdt niet van 'wiebelen' in bed

1/09/16 - 01u22

Fans van Karen Damen kunnen haar zien in het nieuwe VIJF-programma 'Nieuwe Buren', waarvoor het ex-K3tje samen met haar beste vriend James Cooke haar luxeleventje een maand lang inruilt voor een bescheiden woninkje en een leefloon van 768 euro.

Klinkt dat triest? Voor meer dan honderdduizend Belgen is dat dagelijkse realiteit. Maar Karen zou Karen niet zijn als ze ook aan deze situatie weer een grappige draai kan geven. Want voordat Karen en James in hun nieuwe optrekje kunnen gaan wonen, moet er eerst verhuisd worden.



En dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, want tot groot ongenoegen van La Damen moeten alle meubels opnieuw in elkaar gezet worden. En wie mag dat klusje voor haar rekening nemen? Juist ja.



'Nieuwe Buren' is elke woensdag op VIJF te zien.