Chris Brown geeft zich na 14 uur over aan de politie

Zanger Chris Brown heeft zich gisterenavond na een patstelling van 14 uur overgegeven aan de politie van Los Angeles. De politie kreeg een huiszoekingsbevel en stond op het punt om zijn woning binnen te vallen. Dat meldt E! News.

Agenten kwamen op het huis van de zanger af nadat een vrouw het alarmnummer had gebeld. Ze beweerde dat Chris Brown haar had bedreigd met een vuurwapen. De politie arriveerde om 03.00 uur 's nachts lokale tijd bij zijn woning. Agenten moesten lang wachten op toestemming om het huis te doorzoeken. De politie wilde niet bevestigen of er wapens en drugs zijn gevonden bij het huis.



Volgens bronnen van TMZ was de vrouw die het alarmnummer belde Baylee Curran, de Miss California Regional van 2016. Toen agenten arriveerden daagde de zanger ze uit door een plunjezak uit het raam te gooien. "Kom me maar halen'', zou hij daarbij hebben geroepen. De bronnen van TMZ zeggen dat in de zak wapens en drugs zaten.



Ondertussen had Brown zich via de sociale media uitgelaten over de operatie. In een video die hij postte op Instagram zegt hij: "Veel geluk. Wanneer jullie een huiszoekingsbevel of iets in die aard hebben, zullen jullie meteen naar boven lopen en zullen jullie niets zien, idioten. Ik ben het beu om met jullie te moeten omgaan."



De advocaat van Chris, Mark Geragos, kwam ter plekke om de zanger juridisch bij te staan en te kalmeren. "Ze proberen hem wat redelijkheid in te praten", aldus een agent ter plaatse.



Wapen getrokken

Volgens TMZ waren Chris en Baylee gisteren in de vroege ochtend in zijn woning in Los Angeles. Daar kregen ze ruzie waarop hij een wapen zou hebben getrokken. Baylee rende naar buiten en belde de politie.



Chris was eerder op de avond samen met vrienden, onder wie Ray J. Baylee zou een ongenode gast zijn, die werd gesommeerd te vertrekken. Toen Ray J. het huis wilde verlaten werd hij op de oprijlaan in de boeien geslagen door de politie, die eveneens zijn BMW in beslag nam. Na het controleren van zijn identiteitsbewijs lieten ze hem gaan, maar ze hielden zijn auto. Hij moest met de taxi naar huis.



Chris Brown is de enige verdachte in het politie-onderzoek.



Rihanna

Brown werd in 2009 al veroordeeld voor geweld tegen zangeres Rihanna, zijn toenmalige vriendin. In 2014 bracht hij enkele maanden door in de gevangenis voor mishandeling, en pas in maart van dit jaar was zijn proeftijd afgelopen. In juni verweet zijn tourmanager hem agressief en gewelddadig gedrag, wat voor haar reden was om middenin zijn Europese tournee op te stappen.