Tekstschrijver Johan Verminnen: "Hoezo, Kathleen brengt 'De Roos' uit?"

Ex-K3'tje Kathleen Aerts mag dan verhuisd zijn naar Zuid-Afrika, dat wil niet zeggen dat ze plant om in de vergetelheid te verdwijnen. Ze wil met haar versie van 'De Roos' van Ann Christy het land veroveren. Opvallend: Johan Verminnen, die de Nederlandse tekst voor het nummer schreef, weet van niks.

De Vlaamse zanger valt in Dag Allemaal uit de lucht. Hij is verantwoordelijk voor de versie van Ann Christy, die we allemaal kennen. "Ik heb het nummer dan herwerkt, samen met Jean Blaute, die voor de pianobegeleiding zorgde. Ik heb Ann het liedje nog aangeleerd, hoe ze het precies moest zingen. 'De Roos' kwam uit in 1980. Spijtig genoeg was het slechts een bescheiden hitje. Pas na het overlijden van Ann Christy werd het een echt succes."



Dat Kathleen het nummer nu uitbrengt, zou eigenlijk eerst aan hem gevraagd moeten worden. "Ik heb de Nederlandstalige tekst geschreven, dus zou er toch iets moeten, euh, geregeld worden... Als die nieuwe tekst te veel gebaseerd is op die van mij, zal die Zuid-Afrikaanse tekstschrijver toch met mij moeten delen, hoor. Tenzij ze toelating heeft gekregen van Bette Midler of andere rechtenhouders om een nieuwe vertaling van 'The Rose' te maken. Dat zullen we eens moeten nagaan."