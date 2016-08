Louis Talpe: "Met een buikje zou ik niet kunnen leven"

Door: redactie

Een topsportcarrière zat er door een ongeval niet in voor Louis Talpe (35), maar vanaf deze week presenteert hij wel Eeuwige Roem op VIER. En ook in zijn vrije tijd is sport nooit ver weg: "Dat partijtje voetbal op zaterdagnamiddag is heilig voor mij."

Louis Talpe als presentator aan het werk zien, daar zullen we even aan moeten wennen. Ook de acteur zelf was verrast toen hij de vraag kreeg, want hij koesterde geen ambitie om presentator te worden. "Ik ben heel selectief bij het aannemen van andere opdrachten, want acteren is nog altijd mijn hoofdbezigheid. En toen ze mij belden, dacht ik eerst: wie heeft er allemaal al geweigerd, dat ze bij mij uitkomen? (lacht) Maar er waren gewoon te weinig redenen om het niet te doen", vertelt Talpe in Story. "De eerste opnamedag was ik toch behoorlijk nerveus. Als acteur weet ik wat er van mij verwacht wordt, maar nu begon ik weer van nul en werd ik uit mijn comfortzone gehaald. Ik heb er wel bewust voor gekozen om mijn rol zo klein mogelijk te houden. De aandacht moet niet naar mij gaan, dat zou onrespectvol zijn tegenover die ex-sporters. Hun doorzettingsvermogen moet in de schijnwerpers staan."



Triatlon

Louis geniet zelf ook erg van sporten, een maand geleden nam hij zelfs deel aan een triatlon in Duitsland. "Zestien weken lang heb ik daar intensief voor getraind, en van de 3.500 deelnemers kwam ik als 755ste over de finish. Dat was een van de mooiste momenten uit mijn leven, ik leefde nadien echt op een roze wolk. Ik heb serieus afgezien, maar ook met volle teugen genoten." Door dat vele sporten, ziet Louis er ook erg goed en strak uit. "Ik ben in mijn leven nog nooit zo sterk geweest als nu", vertelt hij. "Ik dacht dat ik het moeilijk zou hebben met ouder worden, maar ik zit heel goed in mijn vel. Tot nu toe heb ik ook nog geen zware blessures opgelopen, maar ik neem sowieso geen onnodige risico's. Zo laat ik regelmatig mijn hart testen, maar alles is momenteel in orde. Het klinkt verkeerd, maar sporten is inderdaad een soort van verslaving voor mij. Ik kan niet zonder. Fysiek, maar ook mentaal. Sporten maakt van mij een aangenamer mens - voor mezelf én voor mijn omgeving. Na twee dagen zonder sport word ik zot. (lacht) Als ik wat beweging gehad heb, ben ik voldaan en heb ik het gevoel dat ik alles weer aankan."



Slecht dieet

Maar leeft Louis ook als een sportman? "Ik drink in elk geval niet veel alcohol, ik heb daar weinig nood aan, maar mijn dieet kan veel beter", lacht hij. "Ik heb trouwens nog nooit zo veel gegeten als tijdens de voorbereiding op die triatlon, maar toch werd ik steeds slanker. Ik deed toen dan ook gemiddeld achttien uur cardiotraining per week, en dan smelt vet gewoon weg. Dat getrainde lichaam is mooi meegenomen want met een buikje zou ik echt niet kunnen leven, maar ik wil er niet in overdrijven. Een sixpack heb ik bijvoorbeeld nooit gehad: die ligt in mijn geval begraven onder een gezond laagje frietjes met mayonaise", besluit hij al lachend.