Actrice Anke De Ridder heeft een geheime relatie met een BV

Actrice Anke De Ridder (36) en Pascal, de vader van haar dochter Billi-elle (5), gingen uit elkaar toen het meisje nog geen jaar was. Vier jaar later is Anke officieel nog steeds single, al ziet ze wel iemand die ze omschrijft als haar geheime liefde. En dat blijkt een BV te zijn, vertelt ze zelf in Story.

"De breuk met de vader van mijn dochter heeft me veel verdriet bezorgd, maar ik bekijk het ook positief, want daarna heb ik mijn allergrootste liefde ontmoet. We hadden even een relatie, maar helaas kunnen we niet meer samen zijn. Hij is niet getrouwd en heeft geen andere relatie, maar om persoonlijke redenen kunnen we geen koppel zijn. Ik zeg liever niet om wie het gaat, want hij is een bekende Vlaming. Hij is wat ouder, maar voor ons voelt onze liefde heel normaal", vertelt Anke openhartig in Story.



Nog steeds verliefd

Maar hoewel een relatie onmogelijk lijkt, is Anke nog steeds verliefd. "We kunnen elkaar moeilijk loslaten. Soms denk ik dat ik beter afstand zou nemen, maar mijn gevoelens zijn te sterk. Zonder hem ben ik ongelukkig. Andere vrouwen zouden op tafel slaan en een definitieve keuze eisen, maar zo zit ik niet in elkaar. Het is dus mijn eigen keuze dat ik hem nog toelaat in mijn leven."



Tijd verspillen

Haar relatie met de man omschrijven, kan Anke moeilijk. "Mensen hebben de neiging om het kind een naam te geven. Voor mij is het benoemen niet belangrijk, maar wel de invulling en het aanvoelen, het gevoel. Ik hou zielsveel van hem en hij maakt me gelukkig en dat is wat telt. Ik heb geen verwachtingen meer voor de toekomst, dan word ik toch teleurgesteld. Maar als ik nog eens trouw, zal het met hem zijn. Vroeger was ik bezig met mijn toekomst, maar ik heb geleerd om in het heden te leven. Carpe diem, pluk de dag. Ik laat het dus op zijn beloop, maar anderzijds besef ik dat ik niet naïef mag zijn. Mijn ouders zeggen dat ik mijn tijd verspil, maar anderzijds hebben zij ook wel gezien hoe gelukkig hij me maakte. Het moeilijkste aan een geheime relatie is dat ik me niet gerespecteerd voel, omdat we niet als koppel naar buiten komen. Maar ik kan hem niet missen."