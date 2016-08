Tanja Dexters na eerste blind date: "We vinden elkaar wel tof"

Door: redactie

30/08/16 - 09u32 Bron: Story

© Tanja Dexters.

Tanja Dexters brak een tijdje geleden met de papa van haar dochtertje Valentina. Hoe ze daarmee omgaat en wat er in de rest van haar leven gebeurt, schrijft Tanja elke week neer in haar column in Story. Deze week schrijft Tanja over de blind date die ze had.

"Mijn blind date in Saint-Tropez is heel goed meegevallen. Het was een hele lieve en zorgzame jongen. We vinden elkaar echt tof, maar verliefd zijn we nog lang niet. Zo makkelijk gebeurt dat niet meer op onze leeftijd. En de ontmoeting was ook te kort om elkaar goed te leren kennen", begint Tanja haar column. "We hebben vooral gefeest. Dankzij een oliesjeik uit Dubai, die we op restaurant hadden leren kennen, zijn we op een bootfeestje beland. Hij liet ons met een klein bootje naar zijn luxeschip brengen. Best decadent hoor: drie verdiepingen hoog, zestig meter lang, met alles erop en eraan. Mijn date ik hebben er genoten van een mooie zonsondergang. Heel romantisch! Er zullen ongetwijfeld nog dates volgen met hem... Wie weet wat de toekomst brengt. Ik was ook niet meteen dolverliefd op mijn ex. We hebben twee maanden geflirt voor wij elkaar echt graag zagen."



Zwanger

De ex-Miss België vertelt ook een beetje meer over haar date in kwestie en mogelijke toekomstplannen. "Mijn date is even oud als ik, is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. En toch hoop ik stiekem dat hij geen kinderen wil. Ik heb nooit de behoefte gehad om opnieuw mama te worden. Ik wil niet weer zwanger zijn en die pamperperiode is ook niets voor mij. Maar als ik dolverliefd ben en hij wil een kind, dan geef ik misschien toch direct toe. Valentina zou het in ieder geval heel fijn vinden om nog een broertje of zusje te krijgen."