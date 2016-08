Moordenaar John Lennon ziet na 36 jaar cel gratieverzoek afgewezen

Bewerkt door: Redactie

Mark Chapman, de moordenaar van Beatle John Lennon, heeft opnieuw te horen gekregen dat hij geen gratie krijgt. Volgens het New York Department of Corrections en Community Supervision zou gratie niet passen bij de aard van zijn misdrijf.

De rechtbank laat wel los dat Chapman de laatste tijd goed gedrag heeft vertoond. Zo krijgt hij "complimenten" voor het feit dat hij heeft gestudeerd en aan zijn karakter heeft gewerkt. Chapman geeft inmiddels ook toe dat de moord op Lennon kwaadaardig en egoïstisch was.



Chapman, idolaat van de Beatle en psychisch in de war, schoot Lennon in 1980 dood voor het Dakota-gebouw in New York. Hij kreeg er twintig jaar gevangenisstraf voor en het Amerikaanse equivalent voor tbs. Iedere twee jaar mag Chapman gratie aanvragen, tot nu toe vergeefs.



Aandachtstrekkerij

"Ondanks vele positieve ontwikkelingen vinden we dat de misdaad nog steeds te zwaar weegt, omdat de moord voorbedacht was en aandachtstrekkerij", aldus de rechter die het verzoek afwees. Volgens de rechter zou gratie respect voor de wet ondermijnen.



Chapman schoot Lennon vier keer in de rug. Na de moord bleef hij wachten op de politie terwijl hij een roman las. Hij zou boos zijn geweest op de Beatles-zanger omdat die had gezegd dat de Beatles populairder waren dan Jezus.