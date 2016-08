Dronken Lily Allen bewusteloos afgevoerd

Door: redactie

Lily Allen heeft een slechte beurt gemaakt tijdens het Notting Hill Carnival in Londen. De zangeres is knock-out gegaan en bewusteloos afgevoerd nadat ze de ene na de andere fles drank had weggetikt en daarbij ook jointjes rookte, zo is te zien op foto's van The Sun.