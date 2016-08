Juryleden door het dolle heen als ook Taylor Swift opdaagt

Koen Van De Sype

29/08/16 - 22u15 Bron: ANP, BuzzFeed, TMZ

Enkele inwoners van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee geloofden vanmorgen hun ogen niet toen ze zich in het gerechtsgebouw kwamen aanmelden voor hun juryplicht. Popkoningin Taylor Swift bleek ook opgeroepen te zijn. Ze moest uiteindelijk niet zetelen, maar maakte wel ruim de tijd om met iedereen op de foto te gaan.

Juryplicht geldt voor elke Amerikaan en dus ook voor Taylor Swift. Ze tekende dan ook present vanmorgen voor de samenstelling van een jury. Volgens de andere potentiële juryleden was ze bijzonder vriendelijk. "Ik wist niet wat ik hoorde toen mijn moeder me liet weten dat ze samen met Taylor in de jury zat", tweette een fan. Pas toen er een selfie van haar mama met Swift volgde, geloofde ze het pas echt.