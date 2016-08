Ex-K3 Kathleen laat demente moeder helemaal opfleuren wanneer ze voor haar zingt

Door: redactie

29/08/16 - 18u11 Bron: Vier

video Op Vier gaat vanavond het derde seizoen van 'Kroost' van start. Kathleen Aerts, de originele 'blonde van K3', mag de spits afbijten.

In de aflevering krijgen we een kant van Kathleen Aerts te zien die niemand kent. Hoe ze na K3 haar leven helemaal omgooide en naar Zuid-Afrika verhuisde, waar ze voor haar zieke moeder zorgt. Die lijdt aan jong-dementie. Wanneer ze voor haar zingt, merkt Kathleen dat ze zichtbaar opfleurt.



Kathleen probeert ook in Zuid-Afrika door te breken als zangeres. Haar eerste single daar is het breekbare 'Die Roos', een Zuid-Afrikaanse versie van 'De Roos' van Ann Christy.



Kroost, vanavond om 21.40 uur op Vier