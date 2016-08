Carice van Houten bevallen van zoontje Monte

Door: redactie

29/08/16 - 16u20

Carice van Houten en de Australische acteur Guy Pearce zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Het ventje heeft de naam Monte Pearce gekregen, dat lieten de kersverse ouders weten via Twitter.

A cute little package arrived and told us his name's Monte Pearce. We think we're gonna keep him. Placenta smoothie anyone? @caricevhouten — Guy Pearce (@TheGuyPearce) 29 augustus 2016

"Er is vandaag een klein lief pakketje afgeleverd en hij verklapte ons dat zijn naam Monte Pearce is'', twitterde de trotse vader Guy Pearce (48) zojuist. "We denken erover om hem te houden. Iemand trek in een placentasmoothy?"



Het is het eerste kindje voor de Nederlandse Carice van Houten (Zwartboek, Game of Thrones, Valkyrie). Guy Pearce (Memento, Iron Man 3) en Carice hebben sinds vorig jaar zomer een relatie. Ze leerden elkaar kennen op de set van de film Brimstone waarin ze allebei speelden.



Routinecontrole

Carice kondigde in maart aan dat ze in verwachting is. De 39-jarige actrice liet destijds echter in het midden wanneer de baby ter wereld zou komen. Twee weken geleden leek het er even op dat de bevalling aanstaande was toen diverse media aankondigden dat Carice bij een Amsterdams ziekenhuis was gesignaleerd. Het ging echter om een routinecontrole.



In het verleden heeft Carice van Houten vaak te kennen gegeven dat zij ooit wel eens zwanger wilde worden. Maar omdat zij niet meteen de ideale partner vond grapte zij in interviews dat zij 'desnoods haar eitjes maar zou laten invriezen' totdat zij de ware had ontmoet.