Over slechte timing gesproken: Johnny Depps reclamecampagne voor Dior

redactie

29/08/16 - 14u13

© Christian Dior.

Johnny Depp belandde in het oog van de storm nadat zijn ondertussen voormalige echtgenote Amber Heard hem beschuldigd had van huiselijk geweld. De 53-jarige acteur, die een tijdelijk contactverbod kreeg opgelegd, schikte de zaak met 7 miljoen dollar (6,2 miljoen euro). Maar de nieuwe reclamecampagne van Dior waarvoor Depp model staat, laat een wrange, ironische nasmaak na.

Amber Heard en Johnny Depp in betere tijden © anp.

Depp betaalde 7 miljoen, Heard doneerde alles aan goede doelen en daarmee konden beide Hollywoodsterren de pijnlijke scheidingszaak eindelijk achter zich laten. Maar parfumreclame van Dior brengt de affaire opnieuw onder de aandacht. Ongewild, maar pijnlijk ironisch.



De 'Sauvage'-campagne met Depp in de hoofdrol werd al in 2015 gelanceerd, maar krijgt nu een vervolg. Overal in de VS is de acteur te zien op grote billboards, in tijdschriften en in reclamespots. Helaas verwijst de campagne ongewild terug naar het huiselijk geweld waarvan hij beschuldigd werd. Met opgestroopte mouwen, enkele dikke ringen rond zijn kneukels en met het onderschrift 'wild at heart' prijst Depp de parfum aan. Erg ongelukkig.