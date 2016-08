Jani: "Ik ga er pas zijn als ik een privéjet heb"

ANNELIES ROEBBEN

29/08/16 - 07u50 Bron: Het Laatste Nieuws

© Photo News.

Voor Jani - nee, Ioannis Kazaltzis - was het een zotte zomer (die waanzinnige taferelen op Graspop en Tomorrowland gezien?). Dit najaar wordt nog gekker met het negende seizoen van 'Zo Man, Zo Vrouw' - vanaf woensdag - en een nieuwe reeks van 'Jani Gaat'. En dan moet de Jani Academy - waar iedereen zijn eigen innerlijke Jani kan ontdekken - nog de deuren openen.

"Nee, dat denk ik nooit. Ik ga er pas zijn als ik een privéjet heb. Dat mocht ik weer niet zeggen zeker? (lacht) Ik ga nooit het gevoel hebben dat ik er ben. Ik heb altijd enorm veel stress als er een nieuw seizoen wordt gelanceerd. Dan zit ik diep in de put, rij ik rondjes in mijn auto en luister ik naar Mariah Carey. (zingt) Everytime you need a friend. Dan stuur ik rare sms'en naar iedereen. Heel gênant. Als ik die achteraf lees, denk ik: 'Oh Jani. Echt.' (rolt met de ogen) Zelfmedelijden, hé. 'Waarom doen jullie me dit aan? Het gaat niet marcheren', stuur ik dan. Ik doe het wel enkel bij mensen die ik goed ken (lacht)."

Het is op z'n zachtst gezegd gelukt. Op Tomorrowland was het erg. Je kon het terrein niet op.

"Ik lever dan een gevecht met mezelf. Ik wil altijd iedereen een leuke tijd geven. Ook al voel ik me slecht. Dat is mijn job, vind ik. Ik heb gisteren een mooi compliment gekregen bij de chiropractor. De secretaresse zei: 'Je bent een vreugde-weldoener'. Mooi, hé. Alleen ben ik zo'n bangerik. En op Tomorrowland was het te veel. Ineens stond er een massa mensen rond mij en ik wist niet wat ik moest doen."



"Met Beyoncé was dat ook. Ik was daar met mijn vriend. Na dat concert kwamen we met honderden mensen in zo'n klein straatje terecht, op weg naar de parking - heel slecht georganiseerd. En ik hoorde overal mijn naam. Mijn lief zei: 'Doe alsof je Jani niet bent of we geraken hier niet weg'. Maar ik voel mij dan keislecht. Mensen snappen dat ook niet, denken: wat een eikel. En daar zit ik dan een week mee (lacht)."



