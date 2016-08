Politieke statements domineren rode loper MTV Video Awards

Door: redactie

Op de 'rode' loper van de Video Music Awards van MTV werd zondag (lokale tijd) door verschillende artiesten een politiek of maatschappelijk statement gemaakt.

Beyoncé (midden) met onder anderen met vier moeders van jonge mannen die omkwamen bij politiegeweld. © getty.

Beyoncé verscheen op de loper, die overigens wit gekleurd was, met vier moeders van jonge mannen die omkwamen bij politiegeweld. Zonen Trayvon Martin, Eric Garner, Mike Brown en Oscar Grant werden gezichten van de Black Lives Matter-beweging.



Drie van de vier moeders die met de popdiva bij de VMA's verschenen, zijn ook te zien in haar video Lemonade, die genomineerd is voor elf awards. Ook actrices Quvenzhané Wallis en model Winnie Harlow, die in Lemonade zitten, liepen met Beyoncé over de loper, evenals de dochter van de zangeres en Jay-Z, de vierjarige Blue Ivy.



Politiek

Voormalig *NSYNC-zanger Lance Bass droeg op de loper een colbert waarop de woorden 'Loves Trumps Hate' geborduurd waren, een verwijzing naar de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Lance heeft al meerdere keren zijn steun uitgesproken voor Trumps rivaal Hillary Clinton.



Teen Wolf-actrice Holland Roden maakte speciaal voor de VMA's een video over het gevaar van roken. Ze plaatste de beelden online vlak voor ze haar entree maakte bij de VMA's.