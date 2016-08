Beyoncé maakt stevig statement op VMA's

Door: redactie

video Op Video Music Awards van MTV maakte Beyoncé zondag (plaatselijke tijd) een stevig statement, zowel op de rode loper als tijdens haar optreden. Ze kloeg de vele schietpartijen aan waarbij zwarte personen werden gedood door de politie.

Beyoncé winning #VMA Video of the Year

Beyoncé verscheen op de loper, die overigens wit gekleurd was, met vier moeders van jonge mannen die omkwamen bij politiegeweld. Zonen Trayvon Martin, Eric Garner, Mike Brown en Oscar Grant werden gezichten van de Black Lives Matter-beweging.



Drie van de vier moeders die met de popdiva bij de VMA's verschenen, zijn ook te zien in haar video Lemonade, die genomineerd is voor elf awards. Ook actrices Quvenzhané Wallis en model Winnie Harlow, die in Lemonade zitten, liepen met Beyoncé over de loper, evenals de dochter van de zangeres en Jay-Z, de vierjarige Blue Ivy.



Optreden

Ook tijdens haar optreden maakte ze haar punt duidelijk. Ze verscheen met haar dansers in het wit gekleed op het podium. Tijdens het eerste (zachte) nummer van de medley, 'Pray To Catch Me', werden de dansers 'doodgeschoten' op het podium.



Daarna werd wel meteen plaatsgemaakt voor schuddende billen en raasde de superster in sneltempo door de highlights van haar nieuwe plaat 'Lemonade'. Voor de bijhorende video van het album won ze overigens de 'Video of The Year'-award.



Record

Het totale aantal awards dat de popicoon daarmee op haar naam had staan was op dat moment 21, genoeg om Madonna naar de kroon te steken. De prijs voor beste vrouwelijke video ontving Beyoncé voor de clip Hold Up. Later in de show won ze ook de grootste prijs van de avond, de award voor beste video van het jaar voor de clip Formation.



Beyoncé was genomineerd voor elf awards, een persoonlijk record. Uiteindelijk nam ze acht 'maanmannetjes' mee naar huis, waarmee haar totaal op 24 uitkwam. De zangeres was daarmee de grote winnares van de awardshow.