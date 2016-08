Daar zweeft Natalia als een vlinder in Turkije

Natalia zou Natalia niet zijn als ze niet weer eens iets nieuws zou uitproberen op vakantie in het Turkse Antalya. Een van de vele hashtags bij haar post op Instagram luidt: "Wat we in onze vrije tijd doen". DIT dus: flyboarden.

Het moet gezegd: de Kempische diva bracht het er niet slecht vanaf. Ze postte het filmpje op haar Instagram met de boodschap: 'float like a butterfly' (zweven als een vlinder). Naar de beruchte slogan van de onlangs overleden bokslegende Muhammad Ali. Zou ze ook steken als een bij?