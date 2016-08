Exen Charlie Sheen moeten genoegen nemen met minder geld

Door: redactie

28/08/16 - 16u49 Bron: ANP

© Reuters.

Het gaat financieel niet al te best met Charlie Sheen. De twee ex-vrouwen van de acteur zijn daarvan de dupe. Zij krijgen volgens TMZ ruim de helft minder alimentatie.

Brooke Mueller en Denise Richards. © EPA, PN.

Brooke Mueller en Denise Richards namen morrend genoegen met minder geld, bang als ze waren dat Sheen het faillissement aan zou vragen. Dan zou de geldkraan volgens de showbizzsite helemáál dichtgaan. Daarom hebben ze het met Sheen op een akkoordje gegooid.



Echt medelijden hoeven we niet te hebben met zijn exen. Ze vangen beiden nog maandelijks 25.000 dollar. Dat was in betere financiële tijden voor Sheen overigens 55.000 dollar.



Hiv

De besparing van 60.000 dollar per maand moet Sheen iets meer financiële armslag geven. Die heeft hij hard nodig, want de financiële problemen stapelen zich op voor de acteur. Acht maanden geleden werd nog bekend dat de acteur hiv heeft.