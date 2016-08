Genereuze 'Golden Girl' zorgt postuum voor opvang dakloze holebi's in Manhattan

Door: redactie

28/08/16 - 08u25 Bron: DNAinfo

© reuters.

Maar liefst veertig procent van de daklozen die bij een organisatie aankloppen blijkt holebi of transgender te zijn, volgens het Williams Institute. Vanaf februari volgend jaar zullen tientallen van hen terechtkunnen in een nieuw opvangcentrum in Manhattan. Met dank aan actrice Bea Arthur, ook bij ons beroemd voor haar rol als Dorothy-met-de-zware-stem in de tv-serie The Golden Girls.