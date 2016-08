Persoonlijke boodschap van Obama voor weduwe Toots Thielemans

Bewerkt door: Redactie

De dood van jazzlegende Toots Thielemans laat zelfs president Obama niet onberoerd... pic.twitter.com/9EtZLZNrWN — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) August 27, 2016

video In de Waals-Brusselse gemeente Terhulpen is deze voormiddag afscheid genomen van jazzlegende Toots Thielemans. Zijn dood laat niemand onberoerd, ook niet de Amerikaanse president Barack Obama. De Amerikaanse jazzpianist en componist Kenny Werner las tijdens de plechtigheid een brief voor van de wereldleider met woorden van troost voor Toots' weduwe, Huguette.

Weet dat u in de komende dagen in mijn gedachten zult zijn. Moge de muziek van Toots je leiden en troost bieden. Barack Obama © belga. "Lieve Huguette, ik was diep bedroefd toen ik het heengaan van uw man vernam. Ik hoop dat gedeelde herinneringen uw leed zullen verzachten. Put kracht uit de steun van vrienden en familie. Weet dat u in de komende dagen in mijn gedachten zult zijn. Moge de muziek van Toots je leiden en troost bieden. Ik ben zeker dat ze dat voor ieder van ons zal doen", zo klonken Obama's slotwoorden.



De Amerikaan Kenny Werner las de boodschap voor. Daarvoor had hij eigen herinneringen opgehaald aan de joviale Brusselaar die met zijn mondharmonica België op de wereldkaart van de muziek had gezet.



"Toots genoot van elk optreden, hoe klein en bescheiden het ook was. Hij was zelfs zenuwachtig daarvoor, wat eigenlijk belachelijk was, want iedereen hield van Toots en er was dus niets om zenuwachtig over te zijn", aldus Werner. "Het toont aan hoe hij zich zijn hele leven inspande om het beste van zichzelf te geven. Hij blikte nooit terug op wat hij al had gepresteerd. Nee, hij keek altijd vooruit met de vraag 'welke noten kan ik nog uit mijn instrument toveren die nog nooit gehoord werden?'" Lees ook "Toots bleef ons betoveren"

