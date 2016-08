Richard Branson maakt zware val tijdens training: "Zonder mijn helm was ik dood geweest"

Koen Van De Sype

26/08/16 - 18u05 Bron: The Guardian, Virgin, Twitter

© Twitter/Richard Branson.

Virgin-baas Richard Branson is zwaar ten val gekomen met zijn fiets, op training voor de Virgin Strive Challenge, een avonturentocht voor het goede doel. Hij smakte tegen de grond tijdens de afdaling van een berg op Virgin Goude, op de Britse Maagdeneilanden.

© Twitter/Richard Branson.

Het was al donker toen de miljardair enkele nachten gelden aan de afdaling van de berg begon, richting Leverick Bay. "Onderweg raakte ik een hobbel in de weg en het volgende dat ik me herinner, is dat ik over het stuur van mijn fiets vloog", vertelt hij zelf. "Mijn leven flashte voor mijn ogen voorbij."



Branson vertelt dat hij echt dacht dat hij zou sterven. "Ik kwam met mijn schouder en kaak eerst neer, die hebben de impact van de klap opgevangen. Zonder mijn helm was ik dood geweest. Mijn fiets vloog over een klif en verdween in een afgrond. Hij is intussen teruggevonden, helemaal vernield."



Assistente

Toen hij daar zo helemaal alleen lag, testte hij eerst of hij niet verlamd was. Het was zijn assistente Helen die hem vond, op terugweg van haar vakantie. "Ik leef nog. Je hebt ten minste nog een job", klonk het, toen de verbaasde vrouw hulp kwam bieden.