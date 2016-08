Zanger Christoff lanceert eigen schoenenlijn

Didier Verbaere

26/08/16 - 16u29 Bron: Eigen berichtgeving

© Didier Verbaere.

Zanger Christoff (40), de koning van de schlagers, heeft de handen in elkaar geslagen met schoenenkoning Wouter Torfs voor de lancering van een eigen schoenenlijn.

© Didier Verbaere.

De elf trendy modellen van sportieve schoenen, sneakers en stevige boots werden vandaag in zijn thuisgemeente Wetteren bij Torfs gelanceerd in aanwezigheid van zijn zus Lindsay en collega-zangers Laura Lynn en Yves Segers. Ook de voormalige K3-zangeres Josje kwam langs.



Vrouwencollectie

"Ik ben al een hele tijd bezig met mode en ben gek van schoenen. Het idee ontstond tussen pot en pint maar al snel werden de plannen concreet. Het zijn betaalbare maar kwaliteitsvolle schoenen die ik zelf ook met plezier zal dragen. Als de verkoop goed loopt, komt er misschien volgend jaar ook een vrouwencollectie", aldus Christoff. "Als de collectie even goed verkoopt als jouw CD's zal ik een gelukkig man zijn", grapte Wouter Torfs.