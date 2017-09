Van Overtveldt waarschuwt voor effectentaks

lva

23/09/17 - 04u50 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt © anp.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vreest dat de effectentaks die de federale regering in het leven heeft geroepen, op juridische bezwaren botst, schrijft De Tijd vandaag. "Op basis van adviezen die we bij topjuristen ingewonnen hebben, blijkt dat de kans groot is dat de Raad van State zal oordelen dat er sprake is van discriminatie."