Van Overtveldt waarschuwt voor effectentaks, "akkoord wordt uitgevoerd", reageert premier

lva

23/09/17 - 04u50 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt © anp.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vreest dat de effectentaks die de federale regering in het leven heeft geroepen, op juridische bezwaren botst, schrijft De Tijd vandaag. In een reactie laat premier Charles Michel weten dat het akkoord daarover "moet en zal worden uitgevoerd", volgens de vastgelegde timing, die "nauwgezet zal worden gevolgd".

De regering-Michel besliste bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord een taks van 0,15 procent in te voeren voor beleggers die minstens 500.000 euro op hun effectenrekening hebben staan. De taks geldt vanaf de eerste euro. "Wie 499.999 euro op zijn effectenrekening heeft staan, betaalt niets, en wie 1 euro meer heeft, betaalt de volle pot." Volgens de N-VA'er zet dat aan tot misbruik. "De prikkel om bedrog te plegen wordt daardoor groter." Bovendien vreest hij dat de Raad van State zal oordelen dat sprake is van discriminatie.



Een mogelijke bijsturing is dat de taks pas geldt op de schijf boven 500.000 euro. Daardoor zou de 750 euro pas worden betaald vanaf een effectenportefeuille van 1 miljoen euro.



Van Overtveldt geeft toe dat bij een dergelijke aanpassing de opbrengst van 254 miljoen euro nooit gehaald wordt. Van een verhoging van het tarief om toch de geplande opbrengst te halen kan voor Van Overtveldt geen sprake zijn. "Het tarief van 0,15 procent en de limiet van 500.000 euro liggen vast. Daar kan in principe geen discussie meer over zijn."