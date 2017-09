Geen belastingcontrole meer voor bedrijven die afspraken maken met fiscus

Door: redactie

De Belgische fiscus maakt komaf met de klassieke controles van bedrijven. Dat meldt De Standaard. Bedrijfsleiders die vooraf afspraken maken met de overheid, worden vanaf volgend jaar niet meer gecontroleerd.

Bedrijven zullen voortaan een convenant afsluiten met de fiscus, waarin alle fiscale kwesties besproken zijn en ze zich ertoe verbinden om hun aangiftes correct in te dienen. Daarna worden ze niet meer gecontroleerd, al houdt de fiscus wel een steekproef om na te gaan of de afspraken nageleefd zijn.



Grote bedrijven kunnen rechtstreeks een akkoord sluiten met de fiscus, voor kleinere bedrijven komen er raamovereenkomsten met de sectorverenigingen.



Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is blij met de overschakeling naar "een samenwerkingsmodel, dat het huidige conflictmodel moet vervangen". De maatregel maakt deel uit van zijn inspanningen tegen fiscale fraude.



In Nederland wordt hetzelfde systeem al sinds 2005, met succes, toegepast.