Binnenkort krijg je gepersonaliseerde tv-reclame, ook op basis van je winkelaankopen

21/09/17 - 09u58 Bron: Belga

Heel wat Telenet-klanten krijgen, als ze binnenkort naar de SBS-zenders Vier, Vijf of Zes kijken, gepersonaliseerde reclame voorgeschoteld. Die zal niet alleen gebaseerd zijn op het kijk- en surfgedrag, maar ook op de aankopen in de winkel. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

SBS werkt hiervoor samen met dataleverancier Bisnode, die gegevens ontvangt van de klantenkaarten van de grootste winkelketens.



Aan de 'smart add' ontsnappen, wordt moeilijker. "Want als zo'n spotje doorgespoeld wordt, herprogrammeren we het gewoon en krijg je het tijdens het volgende reclameblok te zien", zegt accountmanager Katrien Van den Bussche van SBS Belgium.



De voorbije maanden kregen in de testfase zowat 1,3 miljoen huisgezinnen al 'spotjes op maat' te zien, of ongeveer de helft van de Telenet-klanten.