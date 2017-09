Zijn dure lenzen beter dan goedkope?

kv

20/09/17 - 23u34 Bron: VRT

© VRT.

video In 'Voor hetzelfde geld' zoekt Britt vandaag uit of er een verschil is in de kwaliteit van contactlenzen. Aangezien ze zelf geen lenzen draagt, krijgt ze bij haar queeste hulp van Aster Nzeyimana, de VRT Sport-journalist die gezegend werd met een paar heldergroene ogen.

Britt en Aster slaan een voorraadje lenzen in van verschillende merken en prijzen variërend tussen 5,99 euro per maand en 16,76 euro per maand. Vervolgens is het aan Aster om de 'blinde' test te doen. Hij krijgt de opdracht om de lenzen uit te proberen, zonder te weten om welke lenzen het precies gaat.



Britt leert ondertussen meer over het verschil tussen klassieke hydrogellenzen en de nieuwe silicone hydrogellenzen. Die laatste laten tot zes keer meer zuurstof door dan traditionele lenzen en dat helpt vermijden dat een oog te weinig zuurstof krijgt. Als er veel bloedvaatjes in de ogen zichtbaar zijn, is dat immers een teken dat er te weinig zuurstof naar het hoornvlies komt, zo ontdekt ze tijdens een bezoek aan een lenzenfabrikant.



Maar zijn die silicone hydrogellenzen dan echt zoveel beter? "Er zijn eigenlijk geen slechte lenzen. Hydrogellenzen zijn qua kwaliteit OK," zegt Carina Koppen, kliniekhoofd Oogheelkunde aan het UZA. "Het komt erop aan een goeie match te vinden," verklaart ze.



Waar consumenten wel voor moeten oppassen is verkeerd gebruik, waarschuwt Koppen. "Als je lenzen niet op tijd vervangt, je lenzenvloeistof niet op tijd vervangt of je handen niet wast wanneer je ze indoet, kan het ongezond worden."



Welke lenzen voor jou het best geschikt zijn, hangt dus af van jouw ogen en je gebruik. Ga daarom eerst langs bij de oogarts voor advies op maat.