Rente op woonleningen nog steeds op laagste peil ooit

21/09/17

Wie wil lenen voor de aankoop of bouw van een woning kan nog altijd gouden zaken doen. De rentevoeten stonden nog nooit zo laag als vandaag. De voorbije maanden en jaren werd nochtans geregeld geopperd dat het laagste peil nu wel werd bereikt en er een ommekeer zat aan te komen, maar keer op keer bleek dat voorbarig, al zal het er natuurlijk eens van komen.

Rente zakte stevig door Vijf jaar geleden werden leningen met een vaste rente op twintig jaar afgesloten tegen zowat 4,30%. In 2014 dook de gemiddelde rente voor de kredieten die door Spaargids.be werd geregistreerd onder de 4%. In oktober 2015 sneuvelde ook de grens van 3%. Sindsdien kalfden de geafficheerde tarieven stelselmatig verder af tot de 2,30%, die vandaag gangbaar is.



De voorbije maanden heette het nochtans geregeld dat de rente nu wel op een dieptepunt was beland en er een ommekeer mocht worden verwacht. Het ging economisch beter in de VS, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente zou kunnen optrekken. Hetzelfde deed zich voor in Europa, waardoor de Europese Centrale Bank tot een soortgelijke conclusie zou kunnen komen.

Wachten op een ommekeer Vandaag blijft het echter nog altijd wachten op een beslissing van de Amerikaanse en Europese centrale banken om de rente op te trekken. De topbankiers vrezen dat een (snelle) verhoging van het officiële rentepeil een rem zou kunnen zetten op de groei van de economische activiteiten.



En ook de spaarders hebben nog maar weinig gemerkt van een hogere rente. De intrestvergoeding op spaarboekjes blijft in de meeste gevallen nog steeds beperkt tot het wettelijke minimum. Ze moeten hun geld al een jaar laten staan om dan 0,11% rente te ontvangen. Die rente is belangrijk omdat banken het geld dat ze inzamelen op de boekjes omzetten in leningen op langere termijn.



Toch is er wel degelijk al iets veranderd tegenover vorig jaar. De rente die banken kunnen krijgen als ze hun geld op tien jaar beleggen in staatsobligaties is eind 2016 gestegen. In de zomer bedroeg de intrestvoet op Belgische staatsleningen met die looptijd 0,20% of minder. In de herfst ging het in een ruk naar zowat 0,70%. Sindsdien schommelde de rente meestal tussen 0,60% en 0,80%.

Keytrade en Hello bank! drukken rente Op het vlak van de hypotheekleningen manifesteerde zich dat laatste in een lichte stijging van de tarieven bij heel wat banken, maar door de marktdynamiek traden ook nieuwe neerwaartse bewegingen op. Zo lanceerde Keytrade Bank in juni 2017 zijn online woonkredieten met een tarief van 1,65% voor de beste dossiers voor leningen met een vaste rente op twintig jaar. Door de toevloed aan aanvragen werd de rente sindsdien wel wat opgetrokken, maar recentelijk zette Hello bank! een soortgelijke actie op het getouw. Ook hier ging de rentevoet naar 1,65% indien de aanvrager zijn schuldsaldo- en brandverzekering via de bank bij AG Insurance nam, de klant zijn inkomsten domicilieerde en hij hoogstens 80% van de waarde van het pand leende.