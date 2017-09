Denk je goedkoop af te zijn bij Ryanair? Alle verborgen toeslagen bracht hen 1,7 miljard

IVI

20/09/17 - 11u24 Bron: The Times, Ideaworks

© epa.

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft vorig jaar bijna 1,7 miljard euro verdiend aan "verborgen" kosten zoals een toeslag voor extra bagage of de reservatie van een stoel. Dat schrijft de Britse krant The Times op basis van een onderzoek. De winst is groter dan die van eender welke andere lagekostenmaatschappij buiten de Verenigde Staten.

Ryanair ontvangt zo bijna 27% van zijn totale inkomen uit kosten die niet in de opgegeven ticketprijs zitten. In 2011 was dat nog 20%. De 1,7 miljard euro is het zesde hoogste bedrag van alle vliegtuigmaatschappijen in de wereld - de Amerikaanse maatschappij United Airlines verdient het meeste met 5 miljard euro - en het hoogste van de lagekostenmaatschappijen, na het Amerikaanse Southwest Airlines.



Volgens het onderzoek wordt iedere passagier van Ryanair gemiddeld 13 euro extra aangerekend voor, bijvoorbeeld, extra bagage, betaling met creditcard, een reisverzekering en de bestelling van een maaltijd aan boord. Toch is dat niet het hoogste bedrag dat wordt aangerekend door een lagekostenmaatschappij. Het Britse Jet2 rekent de passagier ongeveer 32 euro extra aan voor bijkomende opties. Jet2 verdient aan zulke "last-minute" kosten ongeveer 217 miljoen euro.



Ideaworks, het Amerikaanse adviesbureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, zegt dat lagekostenmaatschappijen "op agressieve wijze munt proberen te slaan uit ingecheckte bagage, gereserveerde stoelen en extra beenruimte". Bovendien, zo staat in het onderzoek, wordt die aanpak ook aangenomen door de meer gerenommeerde vliegmaatschappijen zoals British Airways.