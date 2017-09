Persoonlijke leningen nog nooit zo goedkoop: verschil in bank kan oplopen tot 1.000 euro

HEIDI GABEL

20/09/17

© Shutterstock.

Geld lenen voor een reis, studie of huwelijk was nog nooit zo goedkoop als vandaag. Persoonlijke leningen zijn tientallen en soms zelfs honderden euro's goedkoper dan vijf jaar geleden, blijkt uit een studie van Spaargids.be.

Voor sommige aankopen heb je nu eenmaal niet voldoende spaargeld opzij staan en moet je aankloppen bij de bank voor een persoonlijke lening. Goed nieuws is dat de tarieven voor die leningen op hun laagste peil ooit staan. Waar je vijf jaar geleden nog gemiddeld 10,44% betaalde, is dat vandaag nog maar 8,20%, blijkt uit data van vergelijkingswebsite Spaargids.be. Kijk je een beetje uit, dan kan je zelfs al aan 5,20% zo'n 10.000 euro lenen over een looptijd van 48 maanden (Carrefour). Vijf jaar geleden betaalde je voor datzelfde krediet nog minstens 7,80%. Het goedkoopste aanbod voor een krediet van 20.000 euro over 84 maanden kost 5,45% (DHBBank). In september 2012 ging de beste aanbieding nog de deur uit tegen 8,20%.



Ook al zijn leningen over het algemeen een stuk goedkoper geworden, het loont dus nog steeds om te vergelijken tussen verschillende aanbieders. "Ogenschijnlijk kleine verschillen in het tarief kunnen je immers tientallen en zelfs honderden euro's kosten of besparen", waarschuwt Kristof De Paepe van Spaargids.be. We tellen even uit. Stel: je leent 10.000 euro bij Carrefour, dat aan 5,20% vandaag met de scherpste prijs komt. Concreet los je dan over een looptijd van 48 maanden telkens 230 euro af. Aan het eind van de rit betaalde je zo in totaal 1.071 euro aan interesten op de geleende som. Beobank, dat momenteel de duurste aanbieder is, vraagt voor dezelfde lening 10%. Dat komt neer op een maandelijkse afbetaling van 251 euro of een totale intrestlast van 2.074 euro. Dat is een verschil van niet minder dan 1.003 euro - een som die je liever niet te veel betaalt aan je bank.