Notionele-intrestaftrek voor het eerst in negen jaar omhoog

Volgend jaar zullen de percentages voor de toepassing van de notionele-intrestaftrek voor het eerst in negen jaar de hoogte ingaan. Dat heeft L'Echo berekend. De federale overheidsdienst Financiën bevestigt de nieuwe percentages.

De percentages zijn gekoppeld aan een wettelijk vastgelegd indexsysteem. Volgend jaar gaat het percentage naar 0,746 procent, tegen 0,237 procent dit jaar. Voor kmo's is dat van 0,737 procent naar 1,246 procent. Bedrijven zullen dus een hoger bedrag van hun belastbaar inkomen mogen aftrekken en daardoor minder belastingen betalen.



Het gaat om de eerste stijging sinds 2009, maar de notionele intresten blijven wel historisch laag. De percentages die voor 2018 zullen worden toegepast, zijn de op een na laagste sinds de gunstmaatregel in 2006 in voege trad.



Een hogere aftrek betekent slecht nieuws voor de staat, die minder belastingen kan heffen. Het is echter moeilijk om de impact op de schatkist te berekenen, omdat de toepassing van de notionele-intrestaftrek in 2018 begrensd wordt.