Boze reacties op nieuwe voedingsdriehoek: "Vleeswaren op zelfde voet plaatsen als snoep en chips is onverantwoord"

19/09/17

Voeding & gezondheid De vleesindustrie is niet te spreken over de nieuwe voedseldriehoek die vandaag werd voorgesteld door het Vlaams Instituut Gezond Leven (VIGeZ). "Het raakt aan de fundamenten van de Vlaamse eetcultuur en kan gevolgen hebben op de volksgezondheid, vooral bij kwetsbare groepen," zegt Fédéric Leroy, voorzitter van BAMST en professor voedingsbiotechnologie aan de VUB. Ook Fenavian, federatie van de vleeswarenmakers, stelt zich ernstige vragen.

Twintig jaar na de ingebruikname van de welbekende 'actieve voedingsdriehoek' stelt het Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag een vernieuwd model voor. Daarin worden voeding en beweging voor het eerst van elkaar losgekoppeld in een voedings- en bewegingsdriehoek. En de voedingsdriehoek... Die staat ondersteboven.



Waar voedingsmiddelen in de voedingsdriehoek uit 1997 gerangschikt werden volgens de voedingsmiddelen die ze aanbrachten, gebeurt dat nu volgens hun effect op de gezondheid.

Omgegooid © Vlaams Instituut Gezond Leven. Voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong nemen de toppositie in, omwille van hun bewezen gezondheidsvoordelen. Ze zouden volgens het VIGeZ de basis moeten vormen van onze maaltijden, aangevuld met kleinere hoeveelheden voedsel van dierlijke oorsprong zoals vis, melkproducten of vlees. Voorts geeft de driehoek de voorkeur aan voeding die weinig of niet bewerkt is, zoals vers fruit in plaats van fruitsap of volkorenbrood in plaats van wit brood. Voedingsmiddelen die overbodig of ongunstig zijn, krijgen een plaats in een rode bol buiten de driehoek. Het gaat onder meer over koekjes, chips, alcohol en gerookt spek.



Volgens Loes Neven van Gezondleven.be was de eerste versie te complex. "Veel mensen haakten al af op 300 gram groenten per dag, ze willen een gemakkelijk verstaanbaar model."

"Intrinsieke voedingswaarde" We hebben het gevoel dat men bij het opmaken van het model teveel is uitgegaan van een nood aan het verminderen van de vleesconsumptie en te weinig met de intrinsieke voedingswaarde van dierlijke producten BAMST BAMST, de Belgische associatie voor Meat Science and Technology, uit haar bezorgdheid over de inhoud van de nieuwe voedseldriehoek. Volgens BAMST is vlees een noodzakelijk en natuurlijk onderdeel van onze voeding en is er onvoldoende rekening gehouden met de intrinsieke voedingswaarde van vlees.



Fédéric Leroy, voorzitter BAMST: "Er ligt een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de overheid, maar ook bij de scholen en anderen actief in gezondheidseducatie. Het nieuwe advies raakt aan de fundamenten van de Vlaamse eetcultuur en kan gevolgen hebben op de volksgezondheid, vooral bij kwetsbare groepen. Sommige kinderen, jonge vrouwen en ouderen worden nu al getroffen door onzorgvuldig omgaan met een voedingspatroon dat arm is aan dierlijke voeding."



Volgens BAMST is het beter om in te zetten op het correct informeren van bepaalde bevolkingsgroepen, afhankelijk van hun noden. "Zoals voor alle voeding geldt: overdaad schaadt. We hebben het gevoel dat men bij het opmaken van het model teveel is uitgegaan van een nood aan het verminderen van de vleesconsumptie en te weinig met de intrinsieke voedingswaarde van dierlijke producten."

"Overmatig gesimplificeerd" Alles wordt nu op één hoop gegooid. Dit leidt tot veralgemeende conclusies over o.a. vlees en bewerkt vlees, en daardoor ook verkeerde voedingsaanbevelingen BAMST Verder stelt BAMST zich vragen bij de visuele uitwerking van het model. "Dit is overmatig gesimplificeerd. Hierdoor verliest het model enorm aan wetenschappelijke waarde. Natuurlijk moet er een model aangeboden worden dat door iedereen begrepen kan worden, maar in dit geval kan het model niet wetenschappelijk gevalideerd worden. Nu wordt alles op één hoop gegooid. Dit leidt tot veralgemeende conclusies over o.a. vlees en bewerkt vlees, en daardoor ook verkeerde voedingsaanbevelingen."



Vleeswaren horen volgens BAMST dus niet verbannen te worden naar de restgroep. "Ze op dezelfde voet plaatsen van snoep en chips is onverantwoord. Verder zijn vleeswaren niet "ultra-bewerkt", zoals het VIGeZ beweert. "Het ontkoppelen van vers vlees en vleeswaren staat los van de realiteit van een voedselketen."

"Verpletterende verantwoordelijkheid" Kwetsbaren groepen in de bevolking zullen door een gebrekkig model niet de juiste nutriënten krijgen Fenavian, federatie van vleeswarenmakers Fenavian, federatie van de vleeswarenmakers, vindt de driehoek eveneens veel te simplistisch. "Fenavian betreurt de eenzijdige visie waarmee vlees (en andere dierlijke producten) binnen dit model geen correcte plaats heeft gekregen", klinkt het.



Anneleen Vandewynckel, directeur van Fenavian: "Vlees is een belangrijk onderdeel van onze eetcultuur en een belangrijke voedingsstof voor de bevolking. Wat Vigez nu doet is onrust en verwarring zaaien, terwijl ze net een verpletterende verantwoordelijkheid hebben, zeker naar kwetsbare groepen in de bevolking toe, die door een gebrekkig model niet de juiste nutriënten zullen krijgen."



Fenavian spreekt daarnaast van een gemiste kans. "De publicatie van deze nieuwe voedingsdriehoek was een geschikte kans om samen met de markt en academici de discussie aan te gaan over de plaats van vlees binnen ons voedingspatroon", maar "het model werd noch inhoudelijk noch in zijn visuele vertaling wetenschappelijk gevalideerd", klinkt het. "Inhoudelijk ontbreken alle wetenschappelijke inzichten in dit model en de zaken worden te eenzijdig voorgesteld."