Is een eigen huis wel een goede investering voor u?

Voor veel Belgen is het verwerven van een eigen huis de beste investering die ze kunnen doen. Wie een huishuur moet betalen, ziet zijn geld immers verdwijnen in de zakken van een huisbaas en dat, bij manier van spreken, tot in de eeuwigheid. Maar is een eigen huis wel echt die goede belegging? Hoe groot is het rendement van een eigen woning trouwens?

Beste vorm van pensioensparen Als zoveel mensen het doen, moet het wel juist zijn. Liefst 72% van alle Belgen woont in zijn eigendom. Bij een aantal van hen is die afbetaald. Anderen hebben er nog steeds een lening voor lopen, maar eens die afgelopen is, vallen ook voor hen de maandelijkse lasten weg.



De eigen woning wordt dan ook vaak gezien als de beste vorm van pensioensparen. Naast het uitsparen van huuruitgaven, biedt ze namelijk nog uitzicht op een meerwaarde. De voorbije jaren zijn de prijzen van de huizen immers stelselmatig gestegen.

Meer- of minwaarde Bij de berekening van het rendement van de investering in uw eigen woning start u met het schatten van de huidige waarde ervan. Surf daarvoor eens door het aanbod immozoekertjes en ga op zoek naar vergelijkbare panden en gronden in uw buurt. Verlaag vervolgens de prijs met zowat 10 procent om van een vraagprijs te komen tot de effectieve (verkoop)waarde, de prijs die u echt zou krijgen mocht u moeten verkopen.



Van de huidige waarde trekt u dan de prijs af die u er zelf voor betaald heeft. Dat is ofwel de aankoopprijs, ofwel de kostprijs van de bouwgrond plus de bouwkosten. Hou daarbij ook rekening houdt met extra kosten van bijvoorbeeld notaris en registratierechten. Op die manier hebt u de meer- of minwaarde.

Hou rekening met inkomsten en kosten Maar hiermee is de rekening niet af. Aan de plus-kant moet u de inkomsten toevoegen die u de voorbije jaren heeft genoten. Heeft u de woning verhuurd, dan zijn dat de ontvangen huursommen. Gaat het om de woning waarin uzelf woont, dan gaat het om de besparing die u realiseerde omdat u niet hoefde te huren.



Aan de min-kant staan dan weer de betaalde belastingen en onderhouds- of herstellingskosten. Voorts moet u hier ook de financieringskosten bijtellen. Heeft u geleend, dan rekent u hier de intrestlasten bij. Of toch minstens deels. Wie een hypothecair krediet had, genoot wellicht van het fiscaal voordeel van een belastingvermindering, wat de echte kostprijs van uw lening verlaagde. Heeft u niet geleend, dan telt u een (lagere) fictieve intrest bij. U moest dan wel geen intrest betalen aan de bank, maar door te investeren in een woning kon u het geld intussen niet beleggen en misliep u rente op bijvoorbeeld spaar- of termijnrekeningen. En ten slotte moet u de belastingen die u als eigenaar heeft in rekening brengen.