Nu ook bij ons: freestyle automaten van Coca-Cola met meer dan 120 smaken

De wereldberoemde frisdrankgigant Coca-Cola zet al jaren in op artificiële intelligentie en big data om succesvol te zijn. De freestyle automaten met meer dan 120 smaken zijn daar een voorbeeld van. Coca-Cola kan zo de voorkeuren van de klant achterhalen. Handig om nieuwe producten als Cherry Sprite te lanceren. Opvallend: de freestyle automaten hebben nog maar pas ook hun intrede in ons land gedaan: bij Burger King.

Coca-Cola hoeft niet voorgesteld te worden. Het bedrijf heeft meer dan 500 merken in het assortiment en bedient daarmee meer dan 200 landen. De dagelijkse wereldconsumptie bedraagt een goede 1,9 miljard drankjes, waaronder de bekendere merken Coca Cola, Fanta, Sprite, Dasani, Powerade, Schweppes en Minute Maid.



Daar zitten natuurlijk hopen gegevens achter. Het bedrijf heeft al langer oog voor big data en vandaag speelt artificiële intelligentie (AI) ook alsmaar een crucialere rol. Directeur digitale innovatie, Greg Chambers, zei onlangs nog: "AI is het fundament voor alles wat we doen. We zorgen voor intelligente ervaringen en AI is de kern van de drijfkracht voor die ervaringen."



Eerder dit jaar bracht Coca-Cola een nieuw drankje op de markt: Cherry Sprite. De smaak ontsproot uit analyse van de meest favoriete combinaties van klanten aan de freestyle zelfbedieningsautomaten. Die laten je, kort samengevat, toe een hoofdmerk te selecteren (zoals de hierboven vermelde) en vervolgens een 'subsmaak' toe te voegen, zoals kers, vanille, citroen etc. De softdrink wordt door de machine op het moment van je keuze met de juiste doses gemixt en uitgegoten in je beker.



Al vijf jaar de normaalste zaak in de VS, maar pas sinds eind juni staan de freestyle automaten ook in ons land, met name in de vier al geopende vestigingen van Burger King, in Antwerpen, Oudergem, Namen en Charleroi. "Een primeur voor België", zegt Burger King-woordvoerster Shana Van den Broeck. "We zetten dan ook personeel in om de klanten te helpen om het touch screen te bedienen. Er zijn meer dan 120 smaakcombinaties mogelijk." En wie het helemaal dolletjes wil maken, kan natuurlijk ook zélf nog meer aan het mixen gaan met de voorgeprogrammeerde smaken.



The Coca-Cola Company wil nog verder gaan en soortgelijke AI-bots als Siri ontwikkelen voor hun verkoopautomaten, met als doel een nog persoonlijkere aanpak. Zo zouden klanten hun eigen voorkeurmix kunnen bekomen op alle automaten van Coca-Cola. Door AI kunnen de machines zich ook aanpassen aan de locatie: levendiger en opwindender in cinemacomplexen of shoppingcentra, soberder en functioneler in ziekenhuizen.