Regering volgt sp.a rond kaaimantaks: "Onze kritiek was dus terecht"

16/09/17

Peter Vanvelthoven. © belga.

De regering heeft beslist een aantal achterpoortjes te dichten van de kaaimantaks. Daarbij worden twee voorstellen overgenomen die sp.a-parlementslid Peter Vanvelthoven eerder indiende in het parlement. "Dit toont aan dat we vanuit de oppositie niet alleen de vinger op de wonde leggen als we zeggen dat de achterpoorten voor de grootste vermogens dicht moeten. Het toont ook dat we concrete en constructieve voorstellen doen, reageert Vanvelthoven tevreden.