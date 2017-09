VIDEO: Kijk omhoog! Deze burgerwoning vond extra ruimte met opvallende uitbreiding

Bjorn Cocquyt

16/09/17 - 09u00

© Tim Van de Velde.

video Volgend weekend is hét moment om wooninspiratie op te doen, want dan zetten 125 eigenaars hun deuren open tijdens Mijn Huis Mijn Architect. De bezoeken zijn gratis na registratie op www.mijnhuismijnarchitect.com. Wij tonen nu al een van de opvallendste deelnemers. Architect Bruno Van Besien zocht en vond extra ruimte met een opvallende uitbreiding op het dak.

Het gaat om een moderne interpretatie van de typische erker uit het begin van de 20ste eeuw. Het volume bevindt zich in hetzelfde vlak als de voorgevel en lijkt zo boven de dakgoot te zweven. Die laatste is samen met de muur een meter opgetrokken tot dezelfde kroonlijsthoogte van de huizen ernaast en geven het pand de allure van een statige herenwoning. Achter het glas gaat de badkamer schuil die geen last heeft van inkijk door de hoge positionering van het raam.

Acht jaar

Achteraan kwam er ook een nieuw volume dat bijna volledig uit glas bestaat. Binnen ontstond zo een enorme vide van zeven meter hoog. Die laat niet alleen een zee van licht binnenvallen, maar zorgt ook voor een verbinding tussen de eerste en tweede verdieping. "Onze zithoek en de bureauruimte liggen op een ander niveau, maar dankzij de vide hoef ik vanuit de keuken niet te roepen als het eten klaar is", vertelt eigenaar Jeroen.



Om alle plannen van de architect te kunnen uitvoeren, spreidden hij en zijn vrouw de verbouwing over acht jaar. "We kochten dit huis voor het leven, dus maakte het niet uit om een paar jaartjes extra geduld te hebben als we op die manier konden realiseren wat we echt wilden. Als we naar het resultaat kijken, was dat het wachten meer dan waard."



