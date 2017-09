De Wever over pensioenen: "CD&V en Open Vld verdedigen niet wat verdedigd moet worden"

Door: DBA

15/09/17 - 09u48 Bron: Radio 1

© Photo News.

N-VA-voorzitter Bart De Wever hekelt dat zijn federale coalitiepartners in de pensioendiscussie "niet verdedigen wat verdedigd moet worden". Dat heeft hij gezegd op Radio 1. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) houdt vol dat de uitzondering voor 50-plussers overeind blijft.

De activiteitsgraad van 50-plussers is fel aan het stijgen. Het is dan ook logisch dat 50-plussers die in de toekomst werkloos worden, niet meer dezelfde pensioenrechten hebben Bart De Wever

De regering bereikte gisteren een akkoord over de pensioenen van 50-plussers. Zij behouden een uitzondering op de regel dat je na een jaar werkloosheid terugvalt op het minimumpensioen. Maar de woorden van premier Michel waren nog niet koud of N-VA benadrukte dat het om een voorlopige oplossing gaat.



"Systeem binnenkort failliet"

Partijvoorzitter Bart De Wever benadrukt dat 50-plussers die op dit moment al jarenlang werkloos zijn niet moeten vrezen dat ze minder pensioen zullen krijgen. "Maar de situatie is veranderd. De activiteitsgraad van 50-plussers is fel aan het stijgen." Het is volgens De Wever dan ook logisch dat 50-plussers die in de toekomst werkloos worden, niet meer dezelfde pensioenrechten hebben.



Om het systeem betaalbaar te houden, moeten we het veranderen, voegt de N-VA-voorzitter eraan toe. "Je zal hier toch iets aan moeten doen. Als je ziet hoeveel de pensioenen de komende jaren gaan kosten, dan is ons systeem binnenkort failliet."