Eén kapotte verwarmingsketel en alle buren betalen mee

Door: redactie

15/09/17 - 08u12 Bron: Jalo

© Vertommen.

Minstens enkele honderden Belgische appartementsbewoners worden door een hiaat in de Europese wetgeving rond verwarmingsketels zwaar op de kosten gejaagd. Zo moeten kapotte ketels vaak vervangen worden door een nieuw exemplaar dat in heel wat gevallen niet compatibel is met de meeste appartementsschouwen. Dat zorgt voor een kettingreactie die het kostenplaatje bij heel wat flatbewoners serieus doet oplopen, tot 3.500 euro en meer per bewoner.

Het probleem stelt zich vandaag al in enkele honderden appartementen én allicht zal dat aantal alleen nog maar toenemen, zegt Jalo Beheer, één van de grootste syndici in Vlaanderen. Met de herfst in aantocht kaart de syndicus het probleem aan bij de overheid.



Op 26 september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening in werking, een complexe wetgeving die onder andere inhoudt dat de zogeheten type B-verwarmingsketels niet meer geproduceerd mogen worden. Zolang ze nog functioneren mogen ze gebruikt worden, maar bij defect moeten ze vervangen worden door een nieuw type ketel die voor een veel beter rendement én minder CO2-uitstoot zorgt.



Maar daar wringt ook het schoentje: de nieuwe ketels zijn niet compatibel met elke appartementsschouw, wat voor een resem problemen en financiële debacles zorgt. Lees ook Twee uitvaarten verplaatst door acuut CO-gevaar in kerk