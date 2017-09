Berenkoekjes van Bambix komen terug: Inex neemt Olvarit over van Danone

jv

15/09/17

© rv.

De Belgische zuivelgroep Inex neemt van de Franse voedingsreus Danone de Belgische groeimelkactiviteiten (Olvarit) over. Die zullen onder het oude merk Bambix op de markt worden gebracht, aldus het bedrijf. Met ook de bekende berenkoekjes.

Danone nam het Amerikaanse Whitewave over, maar om groen licht te krijgen van Europa diende Danone zijn Belgische groeimelkactiviteiten onder het merk Olvarit af te stoten. Inex neemt dit gamma over, en wordt zo ook eigenaar van het merk Bambix, dat tussen 1950 en 2015 erg bekend was in België en in Nederland.



Inex zal het gamma aan groeimelken als Bambix in plaats van Olvarit op de markt brengen. Het Belgische bedrijf zal ook, samen met een partner, de erg populaire berenkoeken van Bambix herlanceren. Danone behoudt zelf de merknaam Olvarit en de andere producten die het onder die vlag verkoopt.



Inex uit het Oost-Vlaamse Bavegem is met 440 werknemers goed voor een omzet van 150 miljoen euro.