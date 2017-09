Zo maak je je tuin winterklaar

Door: redactie

15/09/17 - 08u00

© Worx.

Voordat het de komende maanden écht koud wordt buiten, is het tijd om je tuin winterklaar te maken. Welk elektrisch gereedschap is daarbij onontbeerlijk, en hoe gebruik en onderhoud je dat het beste?

Welk elektrisch gereedschap is echt onontbeerlijk voor een winterklare tuin, en zou iedereen dus in zijn tuinhuis moeten hebben? We vroegen het aan Björn Vermeulen en James van den Eijnden, productspecialisten tuingereedschap bij onlineretailer Coolblue.



"Je wilt je tuin nog voor de eerste nachtvorst winterklaar hebben", zeggen ze. "Gazon maaien met de grasmaaier, haag snoeien met een heggenschaar, en heesters met een snoeischaar. In plaats van je bladeren zelf bijeen te vegen, blaas je ze weg of zuig je ze op met een bladblazer. Meer en meer mensen willen ook in het najaar buiten zitten, met een terrasverwarmer op. Maak je terras en tuinmeubelen daarom ook in het najaar schoon met een hogedrukreiniger. Een innovatie die de afgelopen jaren flink in opkomst is zijn onkruidbranders. Vroeger werd onkruid vaak bespoten met gif, maar door strengere regelgeving winnen elektrische onkruidbranders en onkruidbranders op gas aan populariteit."



Een belangrijke taak bij het winterklaar maken van de tuin is snoeien. Hoe handig is een heggenschaar hierin, en wat zijn de recentste evoluties en trends in dat productsegment?

"Een heggenschaar is cruciaal gereedschap bij het onderhouden en winterklaar maken van je haag. Je zorgt ervoor dat je snel en met gemak je haag terugsnoeit. Je hebt natuurlijk handmatige heggenscharen, maar je hebt er ook die werken met een batterij, op elektriciteit, of op benzine. Een elektrische heggenschaar doet het snoeiwerk voor jou. Een nadeel is dan wel dat je vastzit aan een verlengsnoer. Een heggenschaar die op benzine werkt is heel krachtig en bovendien draadloos. De motor vereist wel meer onderhoud en is minder milieuvriendelijk dan andere heggenscharen. Zoals bij veel tuingereedschap wint ook de heggenschaar met een herlaadbare batterij aan populariteit. Je hebt dezelfde bewegingsvrijheid als met een heggenschaar op benzine, maar je hebt geen last van een benzinegeur en hij is relatief stil - leuk voor jezelf maar ook voor de buren. Voor hoge hagen die om een ladder vragen, zijn er ook telescopische heggenscharen. Die hebben een lange, uitschuifbare steel, zodat je vanaf de grond ook de bovenkant van de haag kunt snoeien."