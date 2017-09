Onze stofzuiger moet stiller, maar boormachine en bladblazer mogen wél herrie maken

FT

De stofzuiger mag sinds deze maand niet meer dan 80 decibel produceren. Dat heeft Europa beslist. Een nieuw toestel klinkt voortaan als één keer het toilet doorspoelen of van dichtbij naar een klassieke gitaar luisteren. Opvallend: net als de stofzuiger hebben ook verwarmingstoestellen en airconditioners geluidsregels, terwijl kettingzagen, wasmachines en bladblazers wel een hels lawaai mogen maken.

Goed nieuws voor wie zijn stofzuiger graag op de hoogste stand zet, maar horendol wordt van het lawaai dat het ding produceert: de nieuwe toestellen die sinds een kleine twee weken in de winkel liggen, produceren niet meer dan 80 decibel. Geen storend geronk meer wanneer man- of vrouwlief nog snel de kruimels van 'de kleine' wil opzuigen of het kattenhaar van het kussen wil krijgen terwijl jij naar televisie kijkt. De stofzuiger plaatst zich dankzij de decibelgrens in het rijtje van andere huis-tuin-en-keukenapparatuur zoals een haardroger of mixer. Het doel van alles te reguleren: duurzaamheid en het veiliger maken van huishoudelijke toestellen. Er geldt voortaan ook slechts één kwaliteitsnorm voor alle Europese producenten. Hoeveel lawaai huishoudelijke apparaten maken, wordt trouwens steeds belangrijker. Niet alleen omdat het beter is voor de gezondheid - lees gehoorschade -, omdat de Europese overheden de producenten daartoe aanzetten, maar ook omdat marketeers 'stiller' als verkoopargument hebben ontdekt. Alhoewel dat bij stofzuigers vaak omgekeerd werkt: "De meesten willen geen stille stofzuiger, omdat ze hem associëren met niet krachtig of niet kwalitatief genoeg", zegt een onderzoeker aan de Technische Universiteit van Delft. Vooral machines die buiten gebruikt worden, zoals heftrucks, graafmachines, kranen tot zelfs een grasmaaier hebben een opgelegd aantal decibels gekregen. Een kettingzaag of bladblazer hoort daar niet bij en mag dus zo luid zijn als het maar kan. Een echte regelgeving bestaat daar niet over. (lees verder onder de foto)

Gehoorschade

Hoe stil een geluid ook is, het kan zwaar op je wegen. Een bekend voorbeeld is een lekkende kraan die je letterlijk gek kan maken Bert De Coensel

"Zelfs al maken huishoudelijke toestellen veel lawaai, toch zijn ze niet luid genoeg om er fysiek nadeel van te ondervinden", zei Bert De Coensel, onderzoeker akoestiek aan de Gentse universiteit ons in 2013. "Wat wel kan, is dat je er psychologisch onder lijdt. Hoe stil een geluid ook is, het kan zwaar op je wegen. Een bekend voorbeeld is een lekkende kraan die je letterlijk gek kan maken. Dat gaat dan niet zozeer om het geluid op zich, maar wel om het feit dat je niks kan doen om het te stoppen. Er al dan niet controle over hebben, is belangrijk of je je eraan stoort of niet."



De meeste huishoudelijke apparaten blijven onder de 75 dB en zijn dus zijn sowieso veilig. Produceren ze toch meer lawaai, dan is dat meestal gelimiteerd tot 85 dB en - vooral - beperkt in duur. Want hoe langer blootgesteld aan lawaai, hoe hoger de kans op gehoorschade. 85 dB is te vergelijken met het geluid van een zware vrachtwagen, drukke klas, voorbijrazende trein of hard geschreeuw. Het lawaai van kettingzagen, boenkende discotheken of cinemazalen met forse surroundsystemen kan oplopen tot 110 dB, concerten tot 130 dB, en straaljagers, vuurwerk of een autoradio op het hoogste volume zelfs tot 170 dB. Ter vergelijking: een vallend blad produceert 10 dB, gefluister 30 dB, een mug 40 dB, regen 50 dB en een normaal gesprek 60 dB.