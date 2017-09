Deze vernieuwde hoeve van 150 jaar oud ademt nog altijd de sfeer van vroeger

Bjorn Coquyt

video Isabel en Kurt kozen net zoals de helft van de verbouwers voor een totaalrenovatie. Ze knapten een hoeve van ruim 150 jaar oud volledig op en richtten ze origineel in met oude materialen en heel wat Aziatische meubels.

"Het was meteen duidelijk dat alles grondig vernieuwd moest worden, maar tijdens de werken kwamen er ook een paar verborgen gebreken aan het licht. We hebben ons daar niet door laten ontmoedigen, maar zochten altijd meteen een oplossing", vertelt het koppel. "Er was dan ook geen enkel moment waarop het ons allemaal te veel werd, al hielp het wel dat we hier niet woonden. Omdat we al een eigendom hadden, hoefden we niet in het stof te leven en konden we zonder strakke deadline verbouwen. Dat scheelt een pak stress."



Tijdens de verbouwing en inrichting werkten Kurt en Isabel hun eigen ideeën uit. "We wisten snel wat we wilden. We raakten weinig aan de indeling, alleen is er hier en daar een muur gesloopt om meer verbondenheid en lichtinval te krijgen. We bewaarden ook zoveel mogelijk oude materialen. Plafonds, vloeren, schouwen en ook de Delftse tegeltjes in de kaartkamer."



Met meubels met een ziel borduurden ze verder op wat er al was. Ze komen vooral uit het oosten en zijn ter plaatse door het koppel uitgekozen. Sommige nieuwe items, zoals de kruiken en de bruut bewerkte teakmeubels, zien er al heel oud uit en net daarom passen ze perfect in deze omgeving.



