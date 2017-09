Valies mag meer wegen en kost minder: Ryanair wijzigt bagageregels

SPS

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair wijzigt haar bagageregels, om meer koffers en tassen in het ruim te krijgen. Ruimbagage wordt goedkoper, maar passagiers die niet extra hebben betaald, zullen nog maar één stuk handbagage mee aan boord kunnen nemen van het vliegtuig. Een tweede stuk wordt, weliswaar gratis, in het ruim geplaatst.

De maatregel geldt vanaf 1 november, zo laat Ryanair weten. Hij is volgens de budgetvlieger nodig om het aantal vertraagde vluchten te verminderen. Nu nemen te veel reizigers twee tassen mee aan boord. Daar is echter niet altijd genoeg plaats voor, waardoor er tassen moeten worden verplaatst, uitgeladen ... En dat leidt tot vertragingen.



De oplossing is volgens Ryanair meer bagage in het ruim te krijgen. De maatschappij versoepelt daarom de regels voor ruimbagage (dat is de bagage die je op voorhand incheckt). Het toegelaten gewicht gaat van 15 naar 20 kilogram en het tarief voor inchecken daalt van 35 naar 25 euro.



Wie 5 euro extra heeft betaald bij het boeken, mag nog altijd twee stuks handbagage mee aan boord nemen. Andere passagiers moeten hun grootste tas of trolley afgeven aan de gate van het vliegtuig. Die wordt dan - wel gratis - in het ruim geplaatst. Een kleine tas (maximaal 35x20x20cm) mag wel mee aan boord.



De lagere tarieven zullen Ryanair naar eigen zeggen 50 miljoen euro kosten.